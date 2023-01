Limburgs waterstof-project levert binnenvaart mogelijk 1,2 miljoen ton aan lading

Van afval naar waterstof

Energiebedrijf RWE wil in Limburg circulaire en groene waterstof gaan produceren. Daarvoor moet niet recyclebaar huishoudelijk afval worden aangevoerd en pellets worden afgevoerd. Dat wil RWE zoveel mogelijk per schip gaan doen. Het zogenoemde Furec-project van het bedrijf kan de binnenvaart in Limburg uiteindelijk zo’n 1,2 miljoen ton aan werk opleveren.