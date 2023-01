Zware Kees: Scrubbers

Column

Wie maakte zich 20 jaar geleden druk over dikke geelzwarte rookwolken, afkomstig van schepen? ‘Schepen horen te roken. Dat doen ze al sinds het stoomtijdperk’ werd gezegd. Áls het al ter sprake kwam. Zelfs tijdens de eerste internationale milieuconferenties (1979, World Climate Conference, 1988 IPCC, 1990 Genève) en later elk jaar een nieuwe, bleef het mariene milieu buiten schot. ‘Die oneindig diepe, grote oceanen, die koepel van lucht daarboven… Dat beetje rook lost wel op!’, zei een kapitein theatraal toen ik eens een opmerking maakte dat onze schoorsteen wel erg veel rook uitbraakte. Dat was nog in de tijd dat afval ook ‘gewoon’ over de muur ging.