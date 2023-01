Innovation Yachts wint Ocean Tribute Award op Boot Düsseldorf

Catamaran op waterstof en zonne-energie

Innovation Yachts heeft de ‘Ocean Tribute’ Award gewonnen op de watersportbeurs Boot Düsseldorf. Op maandag 23 januari werd de prijs uitgereikt voor ’s werelds eerste volledig recyclebare en duurzame composiet catamaran, die is ontworpen en geproduceerd voor serieproductie. De IY LBV35 is het eerste model in een nieuwe serie die elektrisch aangedreven wordt, door zowel zonne-energie als waterstof.