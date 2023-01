Royal IHC weet verlies aanzienlijk te beperken

63 miljoen euro in de min

Royal IHC is er ook in 2021 niet in geslaagd winst te maken. Dat blijkt uit het vertraagde jaarverslag van de Kinderdijkse scheepsbouwer. Er werd netto ruim 63 miljoen euro verlies geleden. Dat is wel een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 300 miljoen verlies in 2020 en IHC voert intussen een ingrijpende herstructurering door.