Voorlopig rapport: ferryramp Estonia op Baltische Zee door defect

defecte boegklep

Een defecte boegklep veroorzaakte het zinken van de ferry Estonia op de Baltische Zee in 1994, zeggen onderzoekers na nieuw onderzoek. Bij het ongeluk kwamen destijds 852 mensen om. Er werd in 2021 een nieuw onderzoek ingesteld, nadat een documentaire in 2020 de vraag opwierp of er sprake was van een explosie of botsing. Dat is niet het geval, volgens de voorlopige resultaten.