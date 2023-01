KBN: ‘Varend ontgassen is doorn in het oog die nu al gestopt kan worden’

Verbod niet nodig

Varend ontgassen is een doorn in het oog van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). De branchevereniging is van mening dat er niet gewacht hoeft te worden op een verbod en gaat op korte termijn om de tafel met ‘ambitieuze’ verladers en bevrachters om het aantal ontgassingen terug te dringen. Al ziet KBN niet bij iedere verlader dezelfde ambitie.