Amsterdam Shipyards, MSA-Service en Controllab ontwikkelen draagbare baggersimulator

Drie Nederlandse bedrijven, Amsterdam Shipyards, MSA-Service en Controllab, zijn onder de naam Dutch Dredging Simulators in de markt van baggersimulatoren gestapt. ‘Doel was ze draagbaar en betaalbaar te maken’, vertelt woordvoerder Arnold den Boon van Dutch Dredging Simulators.

Den Boon is CEO van het in 2021 opgerichte Amsterdam Shipyards. ‘Zelf ben ik een fervent gebruiker van Flight Simulator, waarbij je vanaf je computer thuis een vliegtuig bestuurt.’ Tijdens zo’n virtuele vlucht bedacht Den Boon dat dit ook mogelijk moest zijn in de baggerindustrie. ‘Er zijn genoeg vaarsimulatoren, maar wij focussen op het baggerproces.’

Ook in die wereld bestaan al simulatoren, ‘maar die zijn nogal duur’. Dutch Dredging Simulators heeft zich vooral toegelegd op de software en gebruikt voor de hardware ‘standaardproducten’. ‘Wij produceren dus zelf geen componenten, zoals computerschermen.’

Amsterdam Shipyards zit samen met twee andere bedrijven in dit nieuw opgerichte bedrijf. De eerste is verantwoordelijk voor de sales en de input van baggertechnologische kennis, de andere twee werken onder de motorkap van de simulator. ‘MSA-Service is verantwoordelijk voor de besturingssoftware, programmeren van het snij- en pompproces, en Controllab zorgt voor modellering van dynamica en visualisatie.’

Peter Versluis

De komst in 2021 van Amsterdam Shipyards kreeg veel aandacht. De bekende scheepsbouwer Peter Versluis van Veka Shipyards zit achter dit initiatief in de Amsterdamse Mainhaven. Er zijn intussen veelal oud-IHC’ers werkzaam. Schepen werden nog niet gebouwd. Den Boon: ‘We merken dat we nog geen referenties kunnen neerleggen bij klanten.’

Wel krijgt de scheepswerf veel engineerings- of consultancy-opdrachten. Binnen Dutch Dredging Simulators helpt het netwerk van de oud-IHC’ers ook bij het binnenhalen van opdrachten. ‘De eerste order kwam uit India en we naderen ook een deal met een bedrijf in Bangladesh.’

Ervaring aan boord

Volgens Den Boon is het product goedkoper dan andere baggersimulatoren. ‘Dat komt deels door de goedkopere hardware, maar ook omdat wij niet de illusie hebben dat alles in detail gemodelleerd moet worden in de simulator. De basishandelingen voor het bedienen van de zuiger en het maximaliseren van de productie zijn goed te leren op de simulator. Met onze simulator leert iemand voor 90-95% wat hij of zij moet kunnen. Dat laatste deel is ervaring aan boord.’

Door de simulator te richten op de basis, wordt de prijs laag gehouden, stelt Den Boon.

Naast betaalbaarheid was draagbaarheid een van de doelen. ‘En dat is gelukt. Het is allemaal in één koffer te vervoeren. Daardoor kan er op elke plek worden geoefend. Er zijn ook klanten die het op een vaste plek gaan neerzetten. Voor hen is er de mogelijkheid er een stoel bij aan te schaffen en grotere schermen te gebruiken.’

