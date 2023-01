Meer externe brug- en sluiswachters in Amsterdam en omstreken

Veiligheid op drukke locaties

Extern ingehuurde brug- en sluiswachters moeten de komende jaren in drukke periodes helpen zorgen voor een veilige doorstroming van de scheepvaart in en rondom Amsterdam. Vaarwegbeheerders Waternet en waterschap Amstel Gooi en Vecht zijn een aanbesteding begonnen om jaarlijks zo’n 45.000 manuren aan extra capaciteit in te lenen.