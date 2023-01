Haven Rotterdam zoekt duizenden werknemers voor energietransitie

De Rotterdamse haven en omliggende industrie hebben komende jaren waarschijnlijk 10.000 tot 15.000 extra mensen nodig. De bij de haven betrokken bedrijven en organisaties staan daarmee voor een enorme opgave. Op dit moment zijn er al meer dan 8000 vacatures in de Rotterdamse haven en dat aantal zal naar verwachting in de nabije toekomst nog verder stijgen, meldt het Havenbedrijf Rotterdam.

Foto Eric Bakker / Port of Rotterdam

De arbeidsmarkt in het havengebied verandert de komende jaren sterk, mede door de overgang naar hernieuwbare energie. Hierdoor verdwijnen of veranderen bestaande functies en zullen nieuwe functies ontstaan.

Een brede groep aan partijen, namelijk Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Techniek College Rotterdam en Scheepvaart en Transport College (STC), wil dat probleem gezamenlijk aanpakken. Ze hebben een intentieverklaring ondertekend tot het vormen van de ‘Human Capital Coalitie Energietransitie’, waarmee ze een gezamenlijke aanpak gericht op het aantrekken en behouden van voldoende en gekwalificeerd havenpersoneel zijn gestart.

Het idee is dat er door samenwerking, onderlinge afstemming en gecoördineerde acties bijvoorbeeld meer sollicitanten zullen komen per vacature. Ook zou de coalitie moeten bijdragen aan het vergroten van de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van werken in de Rotterdamse haven.

