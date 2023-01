Duits-Nederlandse reddingsactie voor loods

De SAR-helikopter van de kustwacht in Den Helder is dit weekend twee keer in actie gekomen. In beide gevallen werd een drenkeling opgepikt. De melding van het overboord slaan van een 47-jarige loods vanaf de Duitse loodstender Borkum op zondagochtend 15 januari resulteerde zelfs in een Duits-Nederlandse reddingsactie.

De loods raakte zondag om vijf uur ’s ochtends te water tijdens het overstappen op de loodboots, in een zware storm met uitschieters tot windkracht 11. Hij dreef onmiddellijk van het schip vandaan. Dat gebeurde in het Duits-Nederlandse grensgebied, op ongeveer 20 mijl ten west-noordwesten van Borkum.

Nadat alarm was geslagen bij het Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) in Bremen, werden de stations Borkum van de DGZRS en de stations Eemshaven en Schiermonnikoog van de KNRM gewaarschuwd. De reddingskruiser Hamburg vertrok vanuit Borkum, vanuit Eemshaven de reddingboot Jan en Titia Visser en vanaf Schiermonnikoog de Koning Willem I. De MRCC Den Helder schakelde de SAR-helikopter van de kustwacht in.

De reddingboten hoefden uiteindelijk niet lang in actie te komen, want de bemanning van de loodstender Borkum slaagde er na een kwartier in de drenkeling aan boord te krijgen. Dit ondanks een zeegang van zo’n drie meter en de nog steeds stormachtige wind. De geredde man was licht onderkoeld, wel aanspreekbaar en op een schaafwond na ongedeerd. Vanuit het MRCC in Bremen kregen de collega’s van de loods van een ambulanceverpleegkundige instructies wat te doen. Nadat eerste hulp was verleend werd het slachtoffer door de helikopter van het schip gehaald en naar Bremen gevlogen waar de man met een ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Tweede actie

De kustwachthelikopter moest eerder die zondagochtend ook al in actie komen. Voor Julianadorp werd een overboord geslagen bemanningslid van een zeiljacht uit zee gehaald. De man was, samen met een mede-zeiler, op een 8 meter lang jacht onderweg van Engeland naar Polen toen hij te water raakte. De KNRM schakelde de reddingboten Joke Dijkstra uit Den Helder en de Koen Oberman uit Callantsoog in. De redders van de KNRM kwamen al snel tot de conclusie dat gezien de golfslag van drie tot vijf meter het verstandiger was de helikopter de man uit zee te laten halen. Dat lukte, waarna de man naar de helikopter landingsplaats bij het AFAS Stadion in Alkmaar werd gevlogen. Van daar werd hij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

