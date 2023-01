Stormvloedkering Ramspol gesloten

Rijkswaterstaat heeft zondagmiddag rond 15:00 uur de vaargeulen Ramsdiep en Ramsgeul gestremd voor de scheepvaart. De blaasbalgstuw Ramspol bij Kampen werd toen automatisch gesloten om het achterland te beschermen tegen de hoge waterstand in het IJsselmeer.

Een combinatie van harde wind en neerslag zorgen voor opstuwing van water en daarmee verhoogde waterstanden voor de oostkust van het IJsselmeer. Door de heersende windrichting kan bovendien minder gespuid worden bij de Afsluitdijk. Wanneer het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 centimeter boven NAP sluit de stormvloedkering Ramspol automatisch.

40 centimeter

Uit voorzorg heeft Rijkswaterstaat zondagmiddag rond 15:00 uur de vaargeulen Ramsdiep en Ramsgeul gestremd voor vaarverkeer toen het water ter plaatse een hoogte van 40 centimeter boven NAP had bereikt. De sluiting van de opblaasbare kering is zondagmiddag 15 januari rond 16:00 uur automatisch gestart. Na een uur was de dam opgeblazen.

De vaarweg wordt weer vrijgegeven zodra het waterpeil is gedaald. Actuele informatie is te verkrijgen via de berichten aan de scheepvaart en de marifoon.

