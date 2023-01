Politie rondt onderzoek dodelijk aanvaring Lek af

Het is nog steeds niet duidelijk hoe de dodelijke aanvaring in augustus op de Lek bij Ameide heeft kunnen gebeuren. Daar zonk een motorjacht na een aanvaring met een binnenvaarttanker. Daarbij kwam een opvarende van het motorjacht om het leven.

De Landelijke Eenheid van de politie heeft het onderzoek naar de het ongeval inmiddels afgerond. Het dossier is naar het Openbaar Ministerie (OM) in Utrecht gestuurd. Noch de politie, noch het OM geven op dit moment informatie. Volgens een woordvoerder van het OM gaat een officier van justitie zich inlezen in de zaak. Mogelijk is er midden februari meer te vertellen over wat de vervolgstappen zijn en of er eventueel vervolging gaat plaatsvinden.

Het motorjacht zonk bij de aanvaring. Het lichaam van dodelijke slachtoffer, een vrouw van 35 jaar, werd de volgende dag gevonden. De identiteit van de bij de aanvaring betrokken tanker is niet bekendgemaakt.

