Plan voor veerdienstnetwerk Caribisch gebied

Er moet een netwerk van veerdiensten komen in het Caribisch gebied. Een projectvoorstel hiertoe is geschreven door de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (Eclac) van de Verenigde Naties. Ook Suriname en de Benedenwindse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao komen in die plannen voor.

De plannen zijn niet nieuw, er wordt al decennia gesproken over veerverbindingen die naar verwachting goedkoper en zeker schoner zullen zijn dan de nu gebruikelijke luchtvaartlijnen. Bovenal moeten de veerdiensten de handel tussen de landen stimuleren. Maar door de uitgestrektheid van het gebied en de daarmee samenhangende complexiteit heeft niemand het ooit aangedurfd met een concreet voorstel te komen. Dat ligt er nu dus wel.

Vier routes

In het voorstel van de Verenigde Naties zijn vier routes opgenomen: in één route zijn Aruba, Bonaire en Curaçao opgenomen en in andere worden Suriname en Guyana via een ferry verbonden met Trinidad en Tobago, dat als belangrijkste knooppunt in het netwerk wordt gezien. De komende tijd zal met de betrokken landen overleg worden gevoerd over hun bereidheid deel te nemen.

Beste winstmarge

De route waarvan Suriname deel zal uitmaken, is geïdentificeerd als de meest haalbare van de vier omdat dit de beste winstmarges voor de service laat zien. Volgens de studie zou voor een frequentie van twee afvaarten per week één schip nodig zijn. Daarbij is er een voorkeur voor de inzet van een snelle veerboot, die onder meer vrachtwagens met verse (landbouw)producten kan vervoeren. Dat zou de handel tussen de landen onderling kunnen bevorderen.

Er moet nog heel wat werk worden verzet voordat de voorgestelde ferryverbindingen operationeel zullen zijn. Landen die onderdeel willen worden van het verbindingsnetwerk moeten onder meer zorgen voor fatsoenlijke kadefaciliteiten. Veel hangt ook af van de beschikbare havencapaciteit. Die moet worden aangepakt om ervoor te zorgen dat de tijd die de schepen in de havens moeten verblijven zo kort mogelijk is voor een betere operationele efficiëntie. Ook de douane- en immigratieregels voor goederen en mensen moeten worden herzien.

