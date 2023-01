Als het werkt: Gehoorbescherming

Machinekamer

Het kan flink luidruchtig toegaan in een machinekamer. Dat is niet alleen vervelend, maar kan ook voor langdurige schade zorgen. Zelfs blijvende gehoorschade, zoals doofheid of tinnitus, wat vaak gepaard gaat met een piepgeluid in het oor dat dag en nacht aanhoudt. Gehoorschade is niet te genezen, maar er zijn wel steeds meer middelen om dit te voorkomen.