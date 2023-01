Studio Schuttevaer over de nieuwe ronde van de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaart

In gesprek met Niels Kreukniet

Er is acht miljoen euro subsidie beschikbaar voor de nieuwe ronde van de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaart. Vorig jaar was de pot voor een Stage V-motor binnen de kortste keren op. Hoe maak je als schipper het meest kans op subsidie? En hoe groot is de kans dat er nog meer geld beschikbaar komt? We praten erover met projectmanager Niels Kreukniet van het EICB om 16:00 uur live in Studio Schuttevaer.