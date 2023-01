Maritieme Academie Harlingen gaat varen met basisscholen

Maritieme Academie Harlingen ontvangt in januari bijna 500 basisschoolleerlingen aan boord van haar opleidingsschip Prinses Máxima. De leerlingen zitten in groep 7 en 8 van de basisschool en volgen het programma ‘De Varende Klas’.

‘Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, voordat ze hun keuze voor een middelbare school moeten maken, zich zo breed mogelijk kunnen oriënteren. Daar hoort dit programma bij’, zegt directeur Arjen Mintjes. ‘Beroepen in de binnenvaart of scheeps- en jachtbouw liggen voor kinderen van 12 vaak nog niet voor de hand, daarom willen we ze ermee laten kennismaken.’

‘Het is ontzettend leuk basisschool-leerlingen aan boord te ontvangen. De meesten zijn nog nooit op zo’n groot schip geweest. Er gaat een wereld voor ze open’, zegt schipper George Klos van de Prinses Máxima. Aan boord bieden Klos en zijn bemanning de kinderen een drie uur durend programma aan. ‘Ze mogen zelf een stukje varen, krijgen verschillende opdrachten in de machinekamer en leren over scheepsknopen, het anker en de ankerlier.’

