Hoogwater dreigt op Rijn

Constante regen

Volgens de 14-daagse prognose van de Bundesanstalt für Gewasserkunde (BFG) kan op de Rijn bij Keulen begin volgende week (16 januari) het eerste hoogwatermerk (6,20 meter) worden bereikt. Een dag later zou het tweede merk (8,30 meter) onder water kunnen verdwijnen. BFG schat die kans nu nog op 17%. Dat zou betekenen dat eerst langzamer, in het midden van de rivier gevaren moet worden en later de scheepvaart wordt stilgelegd.