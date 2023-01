Sluis Bosscherveld gestremd: negen schepen liggen vast

st(r)emmingsproblemen

Negen schepen liggen vast in de omgeving van sluis Bosscherveld in Maastricht. De sluis heeft schade opgelopen en is sinds dinsdagmiddag 10 januari gestremd. Rijkswaterstaat verwacht dat het herstel ongeveer 2,5 week zal duren, maar meldt donderdag dat er wel een noodoplossing is voor de schepen die vastliggen.