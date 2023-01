NPRC breidt directie uit met Arno Treur

De functie van financieel directeur (CFO) bestond nog niet binnen de coöperatie, maar is vanwege de groei wel nodig. ‘De vraagstukken in de supply chain zijn steeds vaker niet alleen operationeel, maar ook strategisch van aard. Neem als voorbeelden de focus op emissiereductie, de inzet van waterstof-elektrische schepen, het digitaliseren en optimaliseren van de supply chain en een meer datagedreven logistiek. NPRC groeit mee met dat soort strategische ontwikkelingen bij de klant’, zegt de kersverse CFO.

Brenninkmeijer is op haar beurt blij met een verdeling van de taken, waardoor ‘beslissingen sneller kunnen worden genomen’. Brenninkmeijer is sinds juni 2020 CEO van de NPRC. ‘De benoeming van Arno borgt continuïteit doordat de organisatie minder kwetsbaar en afhankelijk is van één persoon. Daarbij zagen we de afgelopen jaren dat we elkaar konden inspireren bij het gezamenlijk nemen van de strategische beslissingen. En juist dat samen komen tot besluiten past in onze coöperatie.’

Treur werkt al langer voor NPRC. Sinds 2019 is hij manager finance & control, daarvoor had een financiële functie bij de Roll Group.

