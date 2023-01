Leonore gaat haar ziel verliezen

Kielzog

Met de vervanging van de 900 pk ABC door een groenere Stage V-motor zal een beetje de ziel uit zijn schip verdwijnen, denkt schipper Hendrik Lenten (53). Ook verwacht hij dat het groener varen hem zo’n 20.000 euro per jaar extra gaat kosten. Er is 250.000 euro subsidie aangevraagd. Het wachten is op de toekenning, alvorens tot aanschaf over te gaan.