Hoogwater heeft gevolgen voor Sint Servaasbrug Maastricht

Hoogwater

Een van de gevolgen van het stijgende waterpeil in de Maas is dat het stalen gedeelte van de Sint Servaasbrug, de oudste brug van Maastricht, in de avond- en nachtelijke uren in de hoogstand blijft staan. ‘Overdag gaat dit bruggedeelte omhoog als er een hoog schip onderdoor wil’, legt een woordvoerster van Rijkswaterstaat uit. ‘Maar ’s avonds en ’s nachts hebben we momenteel onvoldoende zicht op de brug, vandaar dat we hem dan in de hoogstand laten staan.’