Minder cocaïne, maar meer kleine vondsten in haven van Rotterdam

Afname aantal uithalers

Het Hit And Run Cargo (HARC)-team heeft in 2022 beduidend minder cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam dan in voorgaande jaren. Vorig jaar nam het team 46.789 kilo in beslag met een straatwaarde van 3,5 miljard euro, in recordjaar 2021 was dit nog 72.808 kilo met een straatwaarde van 5 miljard. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.