Proefploffen sluiswand Terneuzen moeten nieuwe schademeldingen voorkomen

De oostelijke kolkwand van de te slopen Middensluis Terneuzen wordt later dit jaar opgeblazen. Om de problemen zoals bij de eerder opgeblazen westelijke kolkwand te voorkomen worden enkele proefploffen uitgevoerd.

De vijf proefploffen hebben plaats op 11 en 12 januari. Het zijn diverse kleine explosies met een steeds iets grotere hoeveelheid springstof.

De proefploffen volgen op de mislukte explosie van de westelijke kolkwand op 23 maart. Tijdens de berekeningen voor de hoeveelheid springstof die nodig was zijn destijds fouten gemaakt. Er werd teveel springstof gebruikt. Daardoor was de zware schokgolf te voelen tot in de Ardennen. Uiteindelijk werden meer dan 200 schademeldingen ontvangen en meer dan de helft werd ingewilligd.

Tijdens elke proefplof geldt een veiligheidszone van 200 meter rondom de ploflocatie. Scheepvaart kan tijdens de proefploffen wel normaal gebruik blijven maken van de Westsluis. De Oostsluis is dan korte tijd niet toegankelijk.

De impact van de proefploffen wordt gemeten met trillingsmeters. Wanneer de vorige plof binnen de grenzen van wat toegestaan is blijft, dan volgt een nieuwe proefplof.

De Middensluis van Terneuzen wordt opgeblazen, omdat er in Terneuzen een nieuwe sluis komt met de naam: Nieuwe Zeesluis. Die is straks geschikt voor grote zeeschepen tot 366 meter lang, 49 meter breed en 15 meter diep. Het eerste schip vaart nog dit jaar door de sluis.

