Scheepslift Niederfinow nog zeker week op halve kracht

De nieuwe scheepslift in Niederfinow blijft nog zeker een week buiten gebruik. De lift werd in oktober, na een bouwtijd van 14 jaar, in gebruik genomen en is deze week voor de zoveelste keer stilgezet vanwege een storing.

Door een technisch mankement hangt de bak waarin de schepen het hoogteverschil van 36 meter overbruggen, 40 millimeter scheef. Dat leidt tot een verkeerde belasting van diverse bewegende delen en aanzienlijke schade. Eerder was al bekend dat reserve-onderdelen niet bij het Wasserstrassen Neubau Amt (WNA) op de plank liggen, maar eerst gefabriceerd moeten worden. Het onderdeel dat nu nodig is, is er nog niet. Het uitvallen van de nieuwe lift betekent dat de oude lift, die vanaf 3 januari tot eind februari zou worden stilgezet voor onderhoud, blijft doordraaien.

Een en ander betekent wel dat schepen die via de oude scheepslift de route tussen Havel en Oder varen, met wachttijden te maken krijgen. De nieuwe lift, met een lengte van 133 meter, kan 110-meterschepen aan, de oude is 94 meter lang. Op de dag waarop de stremming werd aangekondigd moesten zes schepen een alternatieve route kiezen.

Het WNA laat weten alle mogelijke oorzaken van de storing te onderzoeken en pas daarna de installatie weer in gebruik te zullen nemen. Bedoeling is dat het op 15 januari zover is. ‘Het is ons streven in de toekomst storingen binnen twee tot drie uur te verhelpen’, aldus WNA-chef Rolf Dietrich. In de eerste anderhalve maand na de ingebruikname was de nieuwe lift 11 dagen buiten gebruik door storingen. Begin december zei Dietrich nog, met het oog op de geplande onderhoudsbeurt van de oude lift: ‘Januari en februari betekenen voor ons de lakmoesproef. Dan komt het erop aan.’

Lees ook: