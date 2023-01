BCTN en Nedcargo investeren 4,5 miljoen in emissieloze Roermond Max

De partijen werken samen onder de naam Mature Ship BV, dat werd opgezet door Diederik Jan Antvelink (LPP), Taeke van Turenhout en Maurice Robbemond van Innovated Groep, en Marnix Vos (Nedcargo). Beequip verzorgt de financiering. Turenhout en Robbemond zijn verantwoordelijk voor de bemanning en techniek aan boord.

‘Wij werken voor dit project in opdracht van terminalexploitant BCTN’, zegt Marnix Vos. ‘Samen met de terminal hebben we inmiddels al drie schepen in de vaart, de Den Bosch-schepen en de Nijmegen Max, die op hun traject al dieselelektrisch varen. Dit wordt het vierde schip, dat we tweedehands hebben gekocht en later ombouwen naar emissieloze aandrijving.’

Het 110 meter lange containerschip gaat varen op de corridor Rotterdam-Alblasserdam-Nijmegen-Roermond-Wanze.

Ombouwstandaard

De retrofit bij Concordia Damen, die ook de zusterschepen heeft gebouwd, laat nog wel twee jaar op zich wachten. ‘Dit wordt ook een soort showcase, laten zien dat het kan. Maar daarom willen we meteen een standaard gaan zetten’, aldus Vos. ‘We willen een ombouwkit ontwikkelen, zodat andere schepen die ook deze ombouw krijgen dat op dezelfde manier kunnen doen.’

‘We schrijven wel geschiedenis. Een conventioneel schip ombouwen naar elektrisch op batterijen. Dit wordt de nieuwe norm voor de toekomst’, zei Antvelink.

Ook moet de retrofit wachten totdat de techniek en wet- en regelgeving de ambitie hebben ingehaald. ‘De batterijen die voor dit traject noodzakelijk zijn moeten nog worden ontwikkeld. We willen zonder dieselmotor-backup kunnen varen. Het is heel zonde als wij gaan ombouwen en we moeten alsnog een dieselmotor erin gaan zetten.’

50 miljoen ZES-subsidie

Daarnaast gaat de joint venture op zoek naar subsidie. ZES heeft begin 2022 50 miljoen euro gekregen uit het Nationaal Groeifonds, waarmee het 45 geëlektrificeerde binnenvaartschepen gaat ontwikkelen. De Roermond Max en de zusterschepen vallen onder deze 45, zodra ze zijn ingeschreven voor deze subsidie. Ook andere ondernemers kunnen zich hierop inschrijven. ‘We gaan ons hierop inschrijven. Maximaal 60% van de ombouw wordt hiermee vergoed’, zegt Vos. ‘Dat is wel serieus geld, dat wij ook nodig hebben.’

Nieuwbouw

Naast de vier Max-schepen die begin 2023 varen, worden ook nog twee nieuwe schepen besteld. ‘De huidige scheepvaart stoot relatief veel schadelijke stoffen uit, zoals stikstof en CO2. Wij willen zo snel mogelijk naar nul reduceren’, concludeert Vos. ‘We kijken, naast de ZES-subsidie, of er andere partijen geïnteresseerd zijn. We zijn al in gesprek met de provincies Zuid-Holland en Gelderland.’

‘We zullen meteen ook voorbereiden op autonoom varen’, laat Antvelink weten. Op de Roermond Max moet technologie van Shipping Technology komen, zoals de ST Brain.

