Alle bordenvissers op inktvis bij Sandettiebank

Vrijwel de hele vloot flyshooters en bordenvissers is 2 januari vertokken naar het gebied nabij de Sandettiebank in de zuidelijke Noordzee om op inktvis te vissen. Twee dagen later zag IJmuiden de eerste vier ladingen van flyshooters al binnenkomen.

De FD-157 noteerde een resultaat van 91.000 euro. Een andere flyshooter, de GY-127, boekte met 73.000 eveneens een topresultaat. IJmuiden verwerkte woensdag alweer bijna 20 ton pijlinktvis. De verwachting is dat dit vangstniveau nog enige tijd kan worden gehandhaafd. Voor de visafslag betekent dit dat pijlinktvis en zwarte inktvis nu voor een belangrijk deel de teruggelopen vangst van tong en schol compenseert.

Enorm volume

In december werd in IJmuiden 467.016 kilo pijlinktvis en 101.094 kilo zwarte inktvis aangevoerd. In het laatste kwartaal kreeg IJmuiden in totaal ruim 907 ton pijlinktvis en 247 ton zeekatten te verwerken. Scheveningen noteerde in het laatste kwartaal 391,6 ton pijlinktvis en 279,2 ton zeekatten.

Kleinere kotters

Aanvankelijk zorgden flyshooters voor de ruime aanlandingen, maar vanaf november volgden ook bordenvissers, waaronder boomkorkotters die de boomkortuigen verruilden voor het enkelvoudige trawlnet, zoals de OD-6, Z-19 en de H-225. Maar ook kleinere kotters als de WR-274, IJM-8, UK-268, HD-35, HD-36, Z-187 en de Z-525 pakten inmiddels de bordenvisserij op inktvis op.

