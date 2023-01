Als het werkt: Frequentieregeling

Als het werkt

Veel schepen beschikken nog over twee elektriciteitsnetten, een gelijkspanningsnet van vaak 24 Volt en een wisselspanningsnet van 230 Volt. Wisselspanning wisselt 50 keer per seconde van polariteit. Een draad is 50 keer positief en 50 keer negatief. Wisselspanning heeft dus een spanning van 230 Volt met een frequentie van 50 Hertz. Maar waarom moet deze spanning precies 50 keer per seconde wisselen?