Video: Amerikaanse kustwacht redt zeiler en twee honden

Hondenweer

Een helikopter van de Amerikaanse Kustwacht is de Canadese grens overgestoken om een op de grond gelopen zeiler en twee honden te redden. Het Kustwachtstation Sector Puget Sound kreeg op dinsdagavond een melding dat een zeilboot ongeveer drie mijl ten westen van het plaatsje Jordan River op de grond was gelopen in de Strait of Juan de Fuca. Het gebied ligt aan de Canadese kant van de straat, maar de situatie was urgent en de boot werd door de golven tegen de rotsen gesmeten.