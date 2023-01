Zware Kees: Diploma’s en certificaten

Column

In mijn slaapkamer, in de bovenste lade van de spiegelkast ligt een oude, leren map. Hierin bewaar ik al mijn diploma’s, certificaten en oorkondes. Alles wat een moderne zeeman nodig heeft. Want je kunt niet zomaar gaan varen, o nee, eerst moeten er diploma’s worden gehaald, daarna de rest van je varende leven cursussen volgen.