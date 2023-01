Reünie in de messroom van een vriestrawler

Taal is sinds enkele maanden werkzaam als visserij-cijferdeskundige bij de Wageningen Universiteit. Van der Kruik en Ketting zijn opvarenden van de SCH-81 van rederij Vrolijk. De eerste is kwaliteitscontroleur, de tweede kok. Beiden hadden Taal bijna 50 jaar niet gezien. Ze brachten gedrieën hun jeugd door in dezelfde wijk in Scheveningen. Toen Jan en Maarten kozen voor de visserij en Kees Taal later verhuisde uit de wijk en een baan aanvaardde bij het toenmalige LEI verloren zij elkaar uit het oog. Intussen zijn Jan en Maarten allebei al meer dan 45 jaar werkzaam op zee.

Bijna 50 jaar

Jan stapte als 15-jarige in november 1974 aan boord van de SCH-248 Prinses Margriet van rederij J.J. van der Toorn. In mei 1987 ging Jan voor rederij Vrolijk varen en volgend jaar mei heeft hij er dan 36 jaar opzitten.

Na een niet zo’n succesvolle periode op de middelbare school begon Maarten Ketting zijn loopbaan aan boord van de SCH-90 Onderneming, ook van Vrolijk. Sindsdien heeft de kok alleen maar voor trawlers van de rederij gevaren. ‘Volgens mij zit ik bijna aan de 50 jaar’, aldus de altijd goedgemutste Ketting. De drie jeugdvrienden raakten aan boord van de Carolien niet uitgesproken over de tijd dat ze veelal in het havengebied hun vrije tijd doorbrachten. Eind jaren ’60 en begin jaren ’70 was daar nog volop reuring.

