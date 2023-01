KNRM helpt meer dan 4000 mensen in 2022

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft in 2022 4005 mensen geholpen of gered, dat is 12% meer dan een jaar eerder. De reddingstations, verspreid over Nederland, werden 2524 keer ingezet. Dat is 10% meer dan in 2021, maar 20% minder dan in het drukste jaar ooit: 2020.

Met name het aantal zoekacties steeg in 2022 met 37% ten opzichte van een jaar eerder. De KRNM werd 240 keer gevraagd voor een zoekactie, 220 keer ging het om loos alarm of was iemand al terecht. Van de overige 20 gevallen bleek in zeven gevallen de vermiste overleden. Volgens de KNRM komen de zoekacties vooral van stranden aan de Noordzee, waar strandgangers bang zijn dat een zwemmer onder water is verdwenen.

Dordrecht aan kop

Het reddingstation in Dordrecht redde de meeste mensen (440) en dieren (14). ‘Het station in Dordrecht bestaat eigenlijk uit twee stations. Dordrecht-Noord richt zich op de Merwede en de Noord, Dordrecht-Zuid op de Biesbosch en het Hollands Diep. Dit zijn plekken waar veel actie is op het water en vooral veel watersport. Daarnaast beslaan de stations dus een groot gebied’, verklaart een woordvoerder van de KNRM de koppositie.

Medisch advies

De KNRM werd het vaakst opgeroepen om Radio Medisch Advies te geven. Er kwamen 936 verzoeken voor medisch advies aan zeevarenden binnen. In 98% van de gevallen afkomstig van de beroepsvaart. De Radio Medische Dienst helpt hiermee schepen over de hele wereld. Dit aantal is gelijk aan een jaar eerder. Verder werd de KNRM vaak ingeschakeld voor een motorstoring aan boord (551) of om gewonden te vervoeren (381).

Fatale afloop

De reddingmaatschappij kijkt aan het eind van het jaar terug op een aantal gebeurtenissen met fatale afloop en veel impact: ‘een kano-ongeluk op het Veluwemeer, twee vliegtuigcrashes bij Hoek van Holland en op het Zwarte Meer, twee ongelukken op charterschepen op de Waddenzee en de aanvaring tussen een snelboot en watertaxi waarbij vier mensen om het leven kwamen.’

2022 was ook het jaar van het in de vaart komen van de eerste van acht reddingboten uit de Van Wijk-klasse. De Riet en Jan van Wijk is de eerste 11 meter lange reddingboot uit deze serie. De bouw van de overige zeven boten begint dit jaar. Voor deze vlootvernieuwing en de andere activiteiten van de KNRM zijn donateurs van levensbelang. De KNRM bedankt hiervoor de ruim 129.000 trouwe donateurs.

Lees ook: