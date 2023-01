Palingvisserij verder aan banden gelegd

De palingvisserij wordt verder beperkt. Dat is de uitkomst van het akkoord dat de lidstaten van de Europese Unie hebben gesloten over de vangstmogelijkheden voor de zeevisserij in 2023.

De aalpopulatie in Europa verkeert in kritieke toestand. De International Council for Exploration of the Sea (Ices) had eerder dit jaar de Europese Commissie geadviseerd de visserij op aal te verbieden. De Europese Commissie nam dit niet over, maar besloot tot een sluiting van zes maanden.

De visserij op paling op binnenwateren kent al een gesloten periode van drie maanden. Van september tot en met november mag er niet op worden gevist en dat blijft zo. Voor de visserij op paling in zout water geldt vanaf 2023 een vangstverbod van zes maanden. Naast de verplichte periode van september-november, komen daar drie maanden bij. Daarnaast gelden er in 2023 gesloten periodes voor de vangst van glasaal. Nederland vangt weliswaar zelf geen glasaal, maar importeert die wel voor uitzet in het kader van aalherstel en de kweek voor consumptie.

Kustwateren

De beperking voor de palingvisserij wordt vastgelegd in de zogenaamde TAC en Quota-verordening. Deze verordening is van toepassing op zogenaamde Uniewateren en geldt niet voor binnenwateren, zoals het IJsselmeer en Markermeer. Voor de binnenvisserij kent Nederland al een visserijsluiting van september tot en met november. Ook is de aalvisserij op de grote rivieren beëindigd en heeft er geen sportvisserij op aal meer plaats.

Voor de palingvisserij in de Nederlandse kustwateren betekent het dat er een sluiting voor zes maanden per jaar moet komen. Daarbij ligt de sluiting tussen september en december vast. De andere drie maanden moeten worden gevonden tussen maart en augustus. Nederland moet voor 1 maart aan Brussel doorgeven hoe dit wordt ingevuld.

Teleurstelling

De Nederlandse Vissersbond (NVB) heeft teleurgesteld gereageerd. In een gezamenlijke brief van de Nederlandse, Zweedse, Franse en Deense visserijorganisaties aan de Europese Commissie is aangegeven dat de visserij slechts een minimaal aandeel heeft in de belemmering van de groei van het palingbestand. Het beperken van migratie van aal door diverse barrières heeft een veel grotere negatieve impact op het bestand. Daarnaast stelt de NVB dat in Nederland al meer dan 10 jaar een ingrijpende beperking geldt voor de (schier)aalvisserij in het najaar. Extra beperkingen kunnen tot gevolg hebben dat palingvisserij niet meer rendabel is.

Lees ook: