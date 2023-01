Elektrische spoorverbinding met Jade Weser Port

De spoorverbinding naar de Jade Weser Port in Wilhelmshaven is geëlektrificeerd. Deutsche Bahn heeft de lijn tussen Oldenburg en Duitslands enige diepzeehaven onlangs opgeleverd.

Met het elektrificeren van het traject van Oldenburg naar de haven werd tegemoet gekomen aan klachten van omwonenden over treinlawaai. Ook de uitstoot van diesellocomotieven behoort nu tot het verleden.

Vanuit Wilhelmshaven rijden treinen naar diverse bestemmingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Volgens topman Michael Blach van terminalexploitant Eurogate hebben diverse bedrijven aangekondigd in 2023 meer van het spoor gebruik te gaan maken. Ook Nordfrost, dat vanuit Wilhelmshaven verbindingen onderhoudt met zijn 40 koel- en vrieshuizen in Duitsland, breidt de activiteiten gestaag uit. Het bedrijf heeft zich inmiddels ook gericht op projectladingen, waarbij machines en machineonderdelen zeewaardig worden verpakt voor verscheping.

Lees ook: