Eeuwige quarantaine: zeelieden gevangen aan boord

Zeemanswelzijnwerkers

Het was iets waar veel zeelieden reikhalzend naar uitkeken: het einde van het corona-tijdperk. Geen lockdowns meer, gewoon weer de wal op, even weg van de almaar door malende 24-uurs economie. Naar het zeemanshuis, een biertje drinken of snel wat boodschappen doen in de supermarkt. Net als gewone mensen… Maar het liep anders, door aangescherpte veiligheidseisen bij haventerminals dreigen zij andermaal het slachtoffer te worden. Het is niet ondenkbeeldig dat deze groep nu nog verder in isolement geraakt. Ook bezoekers van schepen, zoals zeemanswelzijnswerkers en familie, ondervinden de gevolgen van (nog) meer regelgeving en bureaucratie in de havens. De NZC (Nederlandse Zeevarendencentrale) trekt aan de bel.