Brandstofbevoorrading Brussel in gevaar na aanvaring Budabrug (+ video)

Een binnenvaartschip heeft de Budabrug in Brussel geramd. De hefbrug is ontzet en de vaart is ter plaatse gestremd.

Enkele dagen eerder was ook al een schip tegen de Europabrug in Willebroek gevaren, iets noordelijker op hetzelfde kanaal. De gevolgen van de tweede aanvaring zijn echter verstrekkender. De hefbrug blijft gesloten voor de scheepvaart doordat het niet mogelijk bleek haar in een hogere positie te plaatsen. De schade aan de brug is ‘aanzienlijk’, bevestigt de haven van Brussel. Het hefgedeelte is bijna 20 centimeter verschoven. De schade aan het schip viel mee. Er vielen geen gewonden.

De Budabrug is eigendom van Havenbedrijf Brussel en ligt aan de noordelijke ingang van de haven. Het is een hefbrug die normaal 24 uur per dag en 365 dagen per jaar wordt bediend.

Maandag 2 januari wordt de brug door een gespecialiseerd bedrijf geïnspecteerd. Als het opnieuw niet lukt de brug in een hogere positie te krijgen, dan wordt deze misschien gedeeltelijk afgebroken, zodat scheepvaart weer mogelijk is. Als de Budabrug niet snel heropent, kan de Brusselse bevoorrading met benzine, diesel en huisbrandolie in het gedrang komen. Er is een voorraad van drie dagen.



