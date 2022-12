Schuttevaer Terneuzen bespreekt fusie achter gesloten deuren

De meeste leden van Schippersvereniging Schuttevaer in Terneuzen zijn ontevreden over de fusie tot Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Zoveel werd 24 december duidelijk tijdens de 70e jaarvergadering van de afdeling Terneuzen. Het is zelfs zo’n heikel punt dat dit onderwerp achter gesloten deuren werd besproken.

De ledengroep Schuttevaer komt er volgens veel leden bekaaid van af in de nieuwe brancheorganisatie. Vooral de verslechterde positie van de B-leden (niet beroepsmatig varenden) valt slecht. Ook ziet men de naam Schuttevaer verdwijnen uit de communicatie, wat voelt als het uitwissen van de vereniging.

Grote thema’s

Afdelingsvoorzitter Johnny van IJk richtte zich in het openbare deel van de vergadering op de grote thema’s, waaronder verduurzaming. Hij is er niet gerust op dat de zogenaamd groene technieken die nu in zwang raken ook echt effectief zijn. Van IJk hoort uit zijn omgeving dat de resultaten in de praktijk tegenvallen. ‘Je ziet dat er subsidies worden gegeven aan nieuwbouw, waarbij groene systemen worden toegepast. Alleen over de resultaten hoor je meestal niets.’

Van IJk deed de suggestie eerst eens goed te onderzoeken welke casco’s en aandrijfsystemen de minste brandstof verbruiken. Ook brak hij een lans voor zonnepanelen. Niet gebruiken van de generator zou een stap in de goede richting zijn. Het streven is immers om schoner te blijven dan spoor en wegvervoer, en emissievrij vervoer is het ultieme doel.

Diepgang

In zijn jaarrede stond Van IJk stil bij de lage waterstanden, waar de binnenvaart vaker mee te maken krijgt. De schepen zijn de laatste decennia groter geworden en hebben meer diepgang gekregen. ‘Tot de jaren ’80 waren er maar weinig schepen met een diepgang van meer dan drie meter. Onze vloot heeft nu veel schepen met een diepgang van meer dan 3,50 meter.’ Van IJk benadrukte dat de diversiteit in de vloot behouden moet blijven voor een goede dienstverlening.

Volkerak

Kritisch was Van IJk over het schrappen van de overnachtingsmogelijkheid in de voorhavens van de Volkeraksluizen in verband met onderhoudswerkzaamheden. ‘Rijkswaterstaat verbiedt overnachten, maar handhaaft tegelijkertijd dat de schipper zich houdt aan de vaar- en rusttijden.’

Nieuwe zeesluis

Schuttevaer heeft maandelijks contact met alle partijen die betrokken zijn bij de bouw van de nieuwe zeesluis in Terneuzen. De binnenvaart moet in januari rekening houden met hinder op het kanaal Gent-Terneuzen als de deuren en bruggen vanuit de Autrichehaven van Westdorpe worden ingevaren voor de nieuwe sluis. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe sluis in gebruik kan worden genomen.

Afstandelijk

Van IJk meent dat sinds Zeeland Sea Ports is veranderd in North Sea Ports de relatie met de havens afstandelijker is geworden. ‘Nu krijgen we de mededeling dat het havengeld met 9% omhoog gaat, terwijl we hier vroeger over konden praten.’ Regiocoördinator Marjolein de Voogd verzekerde dat er nog veel maritiem werk te doen is in Zeeland. Ze sprak over het verdwijnen van ligplaatsen in Zeeland, onder meer in Terneuzen. Van IJk refereerde in dit verband aan Breskens, waar de ligplaatsen in de Handelshaven zijn komen te vervallen.

Eric Luka van Rijkswaterstaat probeerde de zaal te overtuigen van het nut van tijdig aanmelden voor de sluis, zodat er minder wachttijden zijn en sneller kan worden geschut. De schippers reageerden dat ze dit in de praktijk vaak anders ervaren. Luka: ‘Terneuzen is met zee- en binnenvaart in dezelfde sluis anders dan de rest van Nederland. Dat zijn twee verschillende werelden. Daarom moeten we samenwerken en in gesprek blijven.’

Lees ook: