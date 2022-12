Redders en reddingsacties levensecht beleefd in Reddingmuseum

In het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder kom je alles te weten over het Nederlandse reddingwezen. In 41 jaar heeft het museum een naam opgebouwd. In de omgeving, maar ook bij buitenlandse toeristen. Woordvoerster Ayla van de Weerdt: ‘We zijn er voor alle geïnteresseerden in redden en overleven.’ Van een verzamelplaats voor enkele gepassioneerde vrijwilligers ontwikkelde het museum zich sinds de oprichting in 1981 tot hoogwaardig en interactief museum.

Het Reddingmuseum richt zich vooral op (groot)ouders met jonge kinderen. Die geven een hoge waardering aan het museum. Zo schreef één van hen: ‘Wat een geweldig museum! Een enorm en informatief museum, goede uitleg en deels interactief. Hier ben je uren zoet, mocht je alles willen zien en doen.’

Ook beoordelen jeugdige Museuminspecteurs het museum al jaren op rij als Kidsproof. In 2018 ontving het zelfs de titel Beste Kidsproof-museum van Nederland. ‘Je mag zelf schepen besturen, mensen redden op de computer en in de windturbine voel je een échte storm’, schreef één van de Museuminspecteurs lovend.

Recent kreeg het museum een nominatie in de ANWB-verkiezing van ‘Leukste uitje van Noord-Holland 2023’.

Redders en reddingsacties

Het museum stond vroeger in de binnenstad van Den Helder. In 2002 verhuisde het naar een voormalig werkplaats op Willemsoord. Zeven jaar terug moest het museum daar een gedeelte afstaan aan het nieuwe Theater de Kampanje. De ingrijpende verbouwing die hiermee samenhing greep het museum aan voor een grondige vernieuwingsslag.

Vol waardering spreekt Van de Weerdt over de inspanningen van zo’n 65 vrijwilligers. ‘Zij zijn onmisbaar voor het functioneren van het museum.’

Bezoekers krijgen in eerste instantie het verhaal van het Nederlandse reddingwezen van vroeger en nu te horen. ‘En waar doe je dit het beste dan in een stad als Den Helder’, vindt Van de Weerdt. ‘We zitten in een maritieme stad, die veel te bieden heeft op het gebied van recreatie, natuur, cultuur en horeca. Het verhaal over het Nederlandse reddingwezen dat wij hieraan toevoegen is precies wat ons zo uniek maakt.’

Dit verhaal vertelt het museum in woord, beeld en geluid. ‘Op deze manier krijgen bezoekers op een interactieve wijze verhalen over reddingacties en redders te horen. Denk hierbij aan verhalen van de KNRM, de Kustwacht Nederland en de Reddingsbrigade Nederland.’

In het museum ontdek je alles wat met water en overleven te maken heeft. ‘De zwart-witfilms en de collectie trekken vooral oudere bezoekers; jonge bezoekers raken geboeid door bijvoorbeeld de boten van de Reddingsbrigade, de windtunnel, de vaarsimulator en alle interactieve spellen, zoals speurtochten en het Heldenspel.’

De laatste jaren heeft het museum twee deelprojecten gerealiseerd. ‘Zo hebben we de verhalen van zeven scheepswrakken, inclusief de legendarische reddingsacties die bij het vergaan van deze schepen gemoeid waren, verwerkt in de prachtige expositie: Gezonken Reddingen.’ De expositie loopt tot medio 2023.

Van de Weerdt: ‘De schepen zonken alle zeven op de Haaksgronden. Dit is een verraderlijk gebied bij Den Helder, waar door de jaren heen bijna 200 schepen onder de zeespiegel zijn verdwenen. Die liggen nu als relieken op de zeebodem, met tal van verborgen verhalen.’

Virtueel aan boord

De nieuwste trots kwam half oktober gereed: de gloednieuwe virtual reality experience in een ruimte voor vier personen. Van de Weerdt: ‘Als deelnemer van die ervaring waan je je bemanningslid van de nieuwste havenreddingboot van de KNRM, de Nh1816. Je beleeft een reddingsactie en de spanning als je een drenkeling redt.’ Ze beschouwt deze aanwinst als een pronkstuk van het museum. ‘Dit maakt het moeilijke en zware werk van de redders zichtbaar, en tilt het museum naar een nog hoger niveau. Voor het eerst kunnen we bezoekers namelijk echt laten ervaren hoe het is om een redding op zee mee te maken.’

Beide projecten werden mogelijk gemaakt en gerealiseerd door de brede steun van verschillende fondsen, bedrijven en particulieren, zoals het Waddenfonds, Dorus Rijkers Fonds, Mondriaanfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Provincie Noord-Holland, Stichting Goeden Doelen Nh1816, Stichting Ondernemen aan Zee, Royal Peterson en de Rabobank. De KNRM stelde haar reddingboten beschikbaar.

De museale collectie en historische vloot vormen het fundament van het museum. Ze worden zorgvuldig beheerd en vormen de basis voor de verhalen die het museum vertelt.

Verder leent het Nationaal Reddingmuseum zich ook voor andere activiteiten. ‘Wij bieden bijvoorbeeld een uitgebreid educatief programma voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs en groepsbezoeken inclusief catering door lokale horeca.’ Verder vormen de rondvaarten een trekpleister: dagelijks gedurende het vaarseizoen (van april tot en met oktober), maar in geval van speciale gelegenheden ook daarbuiten.

Sinds kort fungeert het museum als een officieel aangewezen trouwlocatie. ‘Verder verzorgen wij asverstrooiingen voor een gedenkwaardig afscheid op zee.’

Voor meer informatie en contact: www.reddingmuseum.nl