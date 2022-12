Hebo koopt drijvend kraanschip van Boskalis

De drijvende kraan Taklift 4 is van eigenaar en naam veranderd. Boskalis heeft het kraanschip verkocht aan Hebo Maritiemservice, dat hem heeft omgedoopt in Hebo-lift 10.

Het werkvaartuig heeft al heel wat mooie werken op het palmares. ‘Met 2200 ton heeft het de meest hijscapaciteit op de Nederlandse markt van drijvende bokken. Het kraanschip is betrokken geweest bij toonaangevende maritieme projecten zoals de constructie van de Oosterscheldekering, de Brienenoordbrug en de berging van de Herald of Free Enterprise.

Grotere projecten en nieuwe markten

Hebo-directeur Marius Punt is in zijn nopjes met de aankoop, die vanaf 10 januari operationeel zal zijn. ‘De aanschaf van dit kraanschip is een significante uitbreiding op onze vloot van kraanschepen en pontons, en een grote stap in onze internationale ambitie. Met een kraanschip van deze capaciteit kan Hebo zijn klanten helpen om grotere projecten te doen in de infrastructuur, bergingen, breakbulk en wind, maar ook nieuwe klanten helpen in nieuwe markten zoals decommissioning en transport & installatie.’

