Dit zijn de 10 best gelezen Schuttevaer-artikelen van 2022

Schuttevaer zat ook in 2022 boven op het maritieme nieuws. We blikken terug met de 10 best gelezen artikelen.

Schildpadvormig terajacht

Veel onderwerpen doen het goed bij de lezers van Schuttevaer, maar de zeer grote schepen van deze wereld kunnen binnen dat geheel op de meeste belangstelling rekenen. En daar hoeven ze nog niet eens voor te zijn gebouwd. Wie pak hem beet een drijvende stad in de vorm van een schildpad bedenkt, die voor een luttele acht miljard euro al gerealiseerd zou kunnen worden, die weet in elk geval voor even alle ogen op zich gericht.

Voor de doop naar de sloop

Groot is dus goed, maar als er met dat grote iets bijzonders gebeurt is dat alleen maar beter. Dat scenario bestaat voor de Global Dream II, het grootste cruiseschip ter wereld dat nog voor de tewaterlating al naar de sloop dreigde te gaan.

Na 150 jaar failliet

Ook maritieme bedrijven met een historie van anderhalve eeuw kunnen failliet gaan. In september overkwam dat Royal Dirkzwager, de Maassluise onderneming die ooit begon met het registreren van alle in- en uitgaande schepen en die werkzaamheden sindsdien fors uitbreidde. Na te zijn overgenomen in 2020 ging het echter betrekkelijk snel mis. Gelukkig was het faillissement niet het einde van het verhaal, want Schuttevaer-uitgever ProMedia nam Dirkzwager na het faillissement al snel over.

Russische aandeelhouder in de knel

De oorlog in Oekraïne had legio gevolgen, ook voor bijvoorbeeld Russische aandeelhouders van Nederlandse jachtwerven. Het lukte Heesen Yachts uit Oss in eerste instantie niet om de aandelen van Valit Alekperov elders onder te brengen omdat de notaris niet meewerkte. En die wilde dat niet omdat de Rus waarschijnlijk op de sanctielijst zou belanden, waarmee de transactie strafbaar zou zijn. Een faillissement dreigde voor Heesen, maar in mei verkocht Alekperov zijn aandelen alsnog en was het gevaar afgewend.

Doelloos dobberend vliegdekschip

Wat moet je met een oud vliegdekschip dat niemand wil slopen omdat het vol met asbest zit? Afgelopen oktober had daar in elk geval nog niemand een antwoord op. De São Paulo dobberde daar destijds doelloos voor de kust van Brazilië. Het ging onder meer om de vraag wiens verantwoordelijkheid het schip (en de sloop ervan) nou eigenlijk was.

Superjacht passeert Hef

Later in het jaar zou er nog van alles te doen zijn om de Rotterdamse brug De Hef, die mogelijk uit gedemonteerd zou worden om een superjacht van Jeff Bezos te laten passeren – al was dat uiteindelijk niet nodig. In februari passeerde het op dat moment grootste superjacht van Oceanco, Project Y719, de Hef zonder dat er enige potentiële demontage van het icoon aan te pas kwam.

Zeegaand jacht wordt wrak

Bijzondere rechtszaken met een maritiem thema kwamen in 2022 meer dan eens voor. De eigenaar van een zeegaand aluminium zeiljacht wilde zijn schip tegen aangroei beschermen. Maar het bedrijf dat deze taak op zich nam ging flink in de fout, waardoor het in goede staat verkerende schip flink beschadigd raakte.

Sterfgeval op superjacht

Tragische verhalen waren er in 2022 uiteraard ook. In mei kwam een 36-jarige medewerker van Holland Marine Lifts om het leven tijdens werkzaamheden aan een superjacht op de werf van Damen Yachting in Vlissingen. De directeur van Holland Marine Lifts sprak van ‘een gitzwarte dag’ voor alle betrokkenen.

Meegetrokken in zuiging

Niet minder tragisch was een incident op de Rijn bij Duisburg. Een jongen die aan de waterkant aan het spelen was, werd door de sterke zuiging van een passerend schip meegetrokken. Zijn ouders schoten hem te hulp, maar ook de vader werd in de zuiging meegesleurd.

Diep in de min

De top 10 van best gelezen artikelen wordt volgemaakt door een onderwerp dat het nieuws domineerde in 2022: de oorlog in Oekraïne. De haven van Sint Petersburg, de belangrijkste containerhaven als het gaat om de handel met Europa, zag door alles wat zich op het wereldtoneel afspeelde in oktober de omzet met 90% kelderen ten opzichte van 2021.