Dit was 2022: de Schuttevaer-quiz

1. De zomer stond in het teken van paniek om laagwater. Maar het jaar begon met plaatselijke hoogwaterproblematiek. Het 80,07 meter lange superjacht Galactica kon op het transport van Oss naar Harlingen meerdere malen niet onder een brug door. Er werd gewacht op een zakkend waterpeil en uiteindelijk werd het transport vervolgd. Het superjacht heeft inmiddels een andere naam gekregen, wat is die naam?

A)Project Cosmos.B) Genesis.C) Collins.D) Lusine.

2. Het stormseizoen duurt van oktober tot april. Begin 2022 piekte het stormseizoen. Februari kende een ware drietrapsraket, maar eind januari zorgde Storm Corrie voor problemen. De hardste windstoten waren 109 km/u. De windstoten zorgden ervoor dat Julietta D loskwam in haar ankervak. Het ramde de Pechora Star en begon daarna aan een stuurloze drift, waarbij een platform werd geraakt. Uiteindelijk wist de Sove-reign een sleepverbinding te maken, hoelang was het schip daarvoor stuurloos geweest?

A) 5 uur.

B) 7,5 uur.

C) 10 uur.

D) 12,5 uur.

Februari

3. De ASV trok aan de bel in Meppel, want het havengeld ging met 64% omhoog. Wat voor luxueuze veranderingen in de haven zijn daar de oorzaak van geweest, moet de ASV hebben gedacht. Het bleek om een administratieve fout te gaan en het betrof geen stijging van 64%, maar van 9%. Daarmee verloor Meppel de koppositie in de ranglijst van grootste stijging qua havengeld. Wie nam die nummer 1 plek over?

A) Waspik.

B) Deventer.

C) Utrecht.

D) Harderwijk.

4. Spookbediening, vallende fietsers en aanvaringen zijn een greep uit de problemen met centrale bediening in Amsterdam. De brugwachters keren daarom terug op een groot aantal Amsterdamse bruggen en sluizen de aankomende twee vaarseizoenen, bleek eind februari. Echter lukt het niet om in elke brughuisje een brugwachter terug te zetten. Waarom niet?

A) Diverse brughuisjes zijn inmiddels gesloopt.

B) Een slepend personeelstekort.

C) Verschillende brugwachterhuisjes zijn verhuurd als hotelkamer.

D) De apparatuur in de huisjes is inmiddels flink verouderd

Maart

5. De rode Willemsbrug heeft al vaker een strijd gewonnen van een containerschip. Medio maart ramde er opnieuw een schip tegen de Rotterdamse brug. Twee containers gingen te water. Eentje daarvan zonk vrij snel naar de bodem, maar de tweede container bleef langer drijven. Diverse dozen vonden hun weg naar open water en werden opgevist door nieuwsgierige omstanders. Zij hoopten waarschijnlijk op de nieuwste iPhone of een paar nieuwe schoenen, maar wat vonden zij?

A) Hondenriemen bestemd voor Finland.

B) Paardenzadels bestemd voor Zweden.

C) Kattenbelletjes bestemd voor Noorwegen.

D) Hamsterkooien bestemd voor Denemarken.

6. Begin maart lag de Global Mercy in Rotterdam. Het ziekenhuisschip is overal ter wereld bekend en heeft zelfs een eigen Suske en Wiske-strip. Cruciaal voor de Global Mercy zijn de verpleegkundigen aan boord. Wat is de capaciteit qua bemanning van dit 174 meter lange schip?

A) 146

B) 416

C) 461

D) 641

April

7. Een jaar na de blokkade van de Ever Given was het opnieuw de beurt aan een Evergreen-schip om het nieuws te halen door vast te lopen. Ditmaal kwam de Ever Forward niet meer echt voorwaarts. Het schip lag gedurende vijf weken vast voor de haven van Baltimore. Meerdere pogingen waren nodig en zelfs containers werden van boord gehaald om het schip los te krijgen. Hoeveel slepers trokken het 334 meter lange schip uiteindelijk los?

A) 7

B) 8

C) 9

D) 11

8. Meerdere keren vulde de krant zich met een verhaal over EOC. Een van de opvallendste was die over het YouTube-stel Erik en Diana Kardas van Gibraltar. Zij maken vlogs over het leven in de binnenvaart en zo maakten zij ook een video over het bezoek van Schuttevaer aan het vloggende paar. Maar hoeveel views heeft deze video afgerond naar boven?

A) 5000

B) 10.000

C) 15.000

D) 25.000

Mei

9. De Stadsgraanzuiger 19 is de enige nog werkende graanelevator ter wereld. Na een restauratie in Franeker keerde de opvallende verschijning terug naar het Maritiem Museum in Rotterdam, dat samen met het Museum van de Stoom eigenaar is van de graanzuiger. De Rotterdamse brouwerij Kaapse Brouwers vierde de terugkeer van de Graanzuiger met een speciaal biertje, waar Vlaamse hopbloemen en extra veel graansoorten voor een bijzondere smaak zorgen. Hoeveel % alcohol heeft dit biertje?

A) 4,8%

B) 5,8%

C) 6,8%

D) 7,8%

10. In de krant van Schuttevaer staat regelmatig een column. De Maritime Sisters, Angela Durinck, Overal Waar U Vaart, Zware Kees. Leest u die allemaal? Om dat te testen, uit welke column komt de volgende zin: ‘Duurzaam ondernemerschap vraagt om uitstekende randvoorwaarden’?

A) De Maritime Sisters

B) Angela Durinck

C) Overal Waar U Vaart

D) Zware Kees

Juni

11. Schipper Nick de Jong hielp zondag 26 juni bij Venlo om een te water geraakte camper op het droge te krijgen. De verwarde man die het voertuig had gestolen werkte daarbij niet bepaald mee. De man was via een raam op het dak van de camper geklommen en sloeg wartaal uit. Hij bedreigde de matroos in woord en gebaar, waarop De Jong het schip weer afdraaide om een vechtpartij te voorkomen. Het deed De Jong denken aan een populaire tv-serie, welke?

A) ​Parks and Recreation

B) It’s Always Sunny in Philadelphia

C) We zijn er Bijna!

D) Breaking Bad

12. De Haas Shipyards opende een nieuwe scheepswerf in hartje Rotterdam. Grootste aandachtstrekker is de bootlift. ‘Met deze bootlift kunnen we bijna 30 van die waterbussen tegelijkertijd uit het water tillen’, vertelde werfdirecteur Frans de Koning. Maar, veel interessanter: hoeveel Schuttevaers van 24 pagina’s kan die scheepslift tillen?

A) 1,8 miljoen

B) 10,8 miljoen

C) 18 miljoen

D) 108 miljoen

Juli

13. Niet alleen verouderde sluizen zorgen voor vertraging, maar ook boerenblokkades deden dit jaar een duit in het zakje. De brug bij Gaarkeuken over het Van Starkenborghkanaal was het decor van een boerenprotest. De trekkers vertrokken rond 6 uur ’s avonds, maar de blokkade werd niet direct opgeheven. Wat was daarvoor de reden?

A) De boeren hadden een mat van drie ton neergelegd en het lukte niet om die weg te halen.

B) Een hele hoop stront was op de brug achtergelaten. Dit moest eerst worden schoongemaakt.

C) De boeren hadden vijftien koeien aan de brug vastgemaakt. Deze konden niet zomaar losgemaakt worden.

D) De brug bleek een defect te hebben opgelopen en kon daardoor niet meer open.

14. Er gaat heel wat over het water in zo’n jaar. Ieder binnenvaartschip is uniek, en daarmee de schipper eigenlijk ook. Maar welk historisch figuur maakte eind juli een tocht over de Nieuwe Maas?

A) Vincent van Gogh

B) Desiderius Erasmus

C) Michiel de Ruyter

D) Johan Cruijff

Augustus

15. Het populaire Nederlandse televisieprogramma ‘Een huis vol’ volgt gezinnen met bovengemiddeld veel kinderen. Zo ook de familie Zeldenrust, een binnenvaartgezin. Vader Jozua vaart samen met zijn broers op de Deo Gratias. De tien gezinsleden hebben allemaal een naam die met de ‘J’ begint. Het gezin wordt dan ook wel de 10 J’s genoemd, maar welke naam komt niet voor in de familie?

A) Julia

B) Jochem

C) Jedinja

D) Jantine

16. ‘Sluizendrama vertraagt de binnenvaart’, prijkte er in de Schuttevaer. Achterstallig onderhoud, kapotte frequentieregelaars, missende tandwielen. Maar het is heus niet zo dat alle sluizen kapot zijn. De vraag aan u, welke sluis is in augustus van 2022 niet gestremd geweest?

A) Sluis Grave

B) Sluis Weurt

C) Sluis Sint Andries

D) Irma Sluis

September

17. Waar augustus zich kenmerkte door de kapotte sluizen, was het in september de beurt aan diverse zeeschepen die in de problemen kwamen. Opnieuw is de vraag wie niet: welk schip kwam niet in de problemen in september 2022?

A) Sea Eagle

B) Helge

C) Ever Act

D) Hafnia Tanzanite

18. September betekende ook de laatste dagen voor Henk Staghouwer als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De stikstofcrisis deed Staghouwer realiseren dat hij ‘niet de juiste persoon was om leiding te geven aan de opgaven die er liggen’. De minister van LNV gaat ook over de visserij. Staghouwer werd opgevolgd door Adema, maar hoeveel hele dagen zat er tussen beide ministers van visserij?

A) 26

B) 31

C) 36

D) 41

Oktober

19. De veerboot naar Ameland is het probleemkind van de Waddenzee. De veerdienst loopt in 40% van de gevallen tien of meer minuten vertraging op. Kamerleden maken zich zorgen over de bereikbaarheid van het eiland, zeker vanwege het stormseizoen, dat 15 oktober is begonnen. Wat was volgens de Kamerleden een goede oplossing?

A) De vaargeul verleggen

B) Een extra veerboot inzetten

C) Minder vaak varen

D) Windschermen voor het stormseizoen zetten

20. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten in oktober een staatsbezoek aan Zweden. Op de achtergrond ging het veel over de onderzeeboot-order. Op de voorgrond werd er een scheepsbel teruggegeven. Ook maakte het koninklijke paar, samen met afgevaardigden van het kabinet, meerdere rondvaarten. Op een Candela en door de haven van Gothenburg. Het was niet het enige staatsbezoek van de koning in 2022. Hoeveel legde hij er af?

A) 3

B) 7

C) 11

D) 15

November

21. Schuttevaer stapte in november aan boord van het grootste schip ter wereld: de Pioneering Spirit van Allseas. Het werkschip is 382 meter lang en 124 meter breed. De 570 bemanningsleden aan boord kunnen genieten van allemaal bijzondere dingen: karaoke, bar en muziekruimte. Ook kunnen er visjes gekeken worden in een aquarium aan boord. Pioneering Spirit is een van twee schepen van Allseas met een aquarium aan boord, wat is de andere?

A) Solitaire

B) Audacia

C) Lorelay

D) Fortitude

22. De kapitein onder wiens leiding een sleephopperzuiger in 2021 aan de grond liep, is door het Tuchtcollege voor de Scheepvaart voor drie weken voorwaardelijk geschorst. Als hij binnen zijn proeftijd van twee jaar weer in de fout gaat, raakt hij zijn vaarbevoegdheid alsnog voor drie weken kwijt. Om welk schip gaat het?

A) Iersman

B) Schotsman

C) Walesman

D) Engelsman

