Zorgen over krakkemikkige infrastructuur Zuidoost-Nederland

De vaarweginfrastructuur in Nederland is op veel plekken verouderd. Met sluis Weurt en Grave aan kop. Voorzitter Henry Mooren van de afdeling ZON van Schippersvereniging Schuttevaer heeft grote zorgen over de betrouwbaarheid van de vaarwegen. Rijkswaterstaat kon die zorgen 27 december op de jaarvergadering van ZON slechts gedeeltelijk wegnemen.

Oude sensoren die niet meer kunnen worden vervangen, camera’s die niet goed functioneren, jukken van stuwen die niet op voorraad zijn, computerprogramma’s die te ingewikkeld zijn geworden en opnieuw vertraging van de verruiming van het Julianakanaal in Limburg. Het zorgt er allemaal voor dat de binnenvaart regelmatig wordt geconfronteerd met stremmingen. Mooren: ‘Wij hijsen nu al de vlag als we een stremming weten te beperken tot een paar weken. Er gaat veel energie zitten in het tegengaan van de achteruitgang van de faciliteiten voor de binnenvaart. Er is nu actie nodig.’

Nu al later

Robinia Heerkens, adviseur Water en Scheepvaart bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, verzekerde de Schuttevaer-leden in de zaal dat ze haar uiterste best doet voor de binnenvaart. ‘Als gebruiker en beheerder hebben we toch uiteindelijk dezelfde belangen. Maar wij moeten wel geld uit Den Haag krijgen.’

Dat het soms niet zo loopt als het moet, blijkt als Heerkens een filmpje toont over de vervanging van de stuwen op de Maas. Van de zeven stuwen in de Maas zijn die van Linne, Roermond, Belfeld, Sambeek en Grave toe aan vervanging. Borgharen en Linne worden gerenoveerd. Een definitief besluit heeft de minister echter nog niet genomen. Alles kan nog altijd veranderen.

Twee jaar later

Vaststaat dat Grave het eerst aan de beurt is. Opmerkelijk is al wel dat het jaar van vervanging dat wordt genoemd in het filmpje alweer achterhaald is. Grave zou in 2028 aan de beurt zijn, maar volgens Heerkens wordt dit niet gehaald. Dat wordt op zijn vroegst 2030. En als er ook nog een tweede sluiskolk moet komen, dan kan het maar zomaar nog langer duren. Voor de 100 tot 150 miljoen die een tweede kolk ongeveer gaat kosten, is nog geen geld gereserveerd.

Heumen en Weurt

Stephan le Sage ging als adviseur Scheepvaart bij Rijkswaterstaat in op de renovatie en vervanging van de sluizen Weurt en Heumen. De westkolk en de bruggen van Weurt moeten worden gerenoveerd en de oostkolk moet worden vervangen. In Heumen worden de schutsluis en het gemaal gerenoveerd. De verwachting is dat in 2030 de schop in de grond kan voor de vervanging, vanaf 2025 begint de grootschalige renovatie.

Voor de westkolk van sluis Weurt wordt geprobeerd de renovatie naar voren te halen. In het voorjaar van 2023 is bekend of dit gaat lukken.

