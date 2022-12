Hoe een ex-visserman nu de halve wereld over vaart

Tussen de garnalenkotters viel de Osprey nogal op en trok daarom veel bekijks van visserlui en andere belangstellenden. Een visserijnummer op de boeg ontbrak. Bij nadere kennismaking bleken er drie Nederlanders aan boord: eigenaar Henk Visser (67) en twee kompanen uit Harlingen. Hoe komt een voormalig visserman uit Harlingen via Grimsby met een voormalig Schots vissersvaartuig in Stellendam?

Visserman

In het krappe, maar knusse stuurhuis kwam het antwoord. Visser heeft een lange carrière achter de rug, die zich vooral afspeelde op zee. Van huis uit is hij visserman, maar nu heeft hij zich toegelegd op het afleveren van schepen in het (verre) buitenland, uitvoeren van scheepsinspecties en de aan- en verkoop van (vissers)schepen. Zo staat het ook op zijn visitekaartje.

Al op 16-jarige leeftijd werd hij visserman. Zo’n 50 jaar geleden had Harlingen nog een enorme vissersvloot, voornamelijk garnalenkotters. Samen met zijn inmiddels overleden broer Jan werd hij eigenaar van de HA-51 Barracuda, een garnalenscheepje uit 1902, dat in 1987 naar Stavoren werd verkocht. ‘Een plat schip dat vanwege haar lengte De Banaan werd genoemd’, zegt Visser. Daarna had hij steeds eigen kotters. Dat begon met de aankoop van de kotter van Roel Smit uit Den Helder. Er zou een hele reeks volgen. Zijn laatste kotter was de HA-43 De Vrouwe Elisabeth uit 1964. Het toeval wil dat deze garnalenkotter die dag ook in de buitenhaven van Stellendam ligt. En Vissers hart maakt een extra sprongetje als hij ook zijn voorlaatste kotter, de HA-76 De Poolster, ziet binnenlopen. ‘Een lekker scheepje’, zegt Visser. ‘Ik kocht die kotter uit 1955 net voor de eeuwwisseling als TX-7 De Poolster. Ik heb er nog een stuurhuis op laten zetten van een gesaneerde Deense snik. Het stuurhuis haalde ik op in Denemarken. Een goed zeeschip, ze danste op de golven. In 2013 verkocht ik de “76” aan M. de Boer op Urk.’

Overal en op alles gevist

Visser heeft iets met zijn vroegere HA-76 De Poolster, want zijn bedrijf heet niet geheel toevallig Poolster76 BV. Visser: ‘Mijn affiniteit met de visserij wordt wel wat minder. Ik volg het allemaal niet meer zo. Ik heb overal en op alles gevist. Op tong en garnalen op de Noordzee en het Wad en op schol in het Skagerak met de HA-43. Zelfs in Nieuw-Zeeland heb ik nog een tijd gevist. Mijn broer Harm zit nog wel in de visserij, niet als visserman, maar als eigenaar van een scheepswerf in Harlingen.’

Visser is nu vooral actief in de aan- en verkoop van schepen en in offshore-activiteiten. Hij heeft nog gewerkt bij offshorebedrijf Telco Marine in Den Helder, dat later samen met concurrent Seaworx uit Den Helder opging in Vroon Offshore Services. Een bedrijf uit Breskens, dat ook een kantoor had in Den Helder. Bij Telco is zijn interesse voor de offshore gewekt. Visser heeft zelfs nog een tijdje een eigen offshore-schip gehad onder de naam Husky. Een voormalige boomkorkotter die tot 1987 heeft gevist als UK-74 Eben Haëzer.

Wegbrengreizen

Zijn huidige activiteiten bevallen Visser goed. Nog niet zo heel lang geleden heeft hij de boomkorkotter HD-70 Hanny naar nieuwe eigenaren in Kameroen gebracht. Voor Henk de Bloeme uit Nieuw-Beijerland bracht hij het motorschip Bela, een voormalige grote boomkorkotter die als offshore-vaartuig vanuit Stellendam opereerde, naar nieuwe eigenaren in Sierra Leone. En dan nu de Osprey. Die gaat naar een nieuwe eigenaar in Sao Tomé en Principe, een eilandengroep voor de kust van West-Afrika.

Kapotte koppeling

Dit vaartuig kwam ruim twee maanden geleden op zijn pad. Het is een voormalige Schotse pair-trawler van 23,50 x 7 x 3,53 meter en een inhoud van 198 bt. Het houten vaartuig werd in 1985 in Schotland gebouwd als FR-129 Faithful voor Stewert Buchan. Toen Buchan in 2020 een nieuw schip liet bouwen werd ze verkocht aan Moray Firth Marine Surveys uit Banff. Ze werd omgedoopt in Osprey en ingezet in windparken op de Noordzee. Maar problemen met de keerkoppeling, waarbij de Osprey ook nog kopschade opliep in Grimsby, deed Moray besluiten het vaartuig van de hand te doen. Visser zag er wel brood in. Hij kocht haar, liet de koppeling repareren en ging op zoek naar een koper. ‘Het interessante is, dat er vorig jaar nog een nieuwe Mitsubishi hoofdmotor van 560 pk in is gezet’, zegt Visser. ‘Ze is nu voor 99% zeker verkocht. Een bedrijf uit Sao Tomé en Principe wil er vaartochten mee gaan maken tussen de eilanden. En nu vaar ik er heen, samen met mijn neef Richard Postma en Cor Zeilmaker. En daarna zie ik wel weer wat er op mij afkomt. Eerst maar eens naar Afrika. We hebben nog een lange reis voor de boeg.

