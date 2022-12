Schippersvereniging Schuttevaer ‘ondergeschoven kindje’ van de fusie

Schuttevaer-vergaderingen

Schippersvereniging Schuttevaer (SVS) is bij de fusie van Koninklijke BLN-Schuttevaer en het CBRB het ondergeschoven kindje geworden. In het nieuwe Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is volgens het hoofdbestuur van de vereniging veel te weinig plaats voor de eigen identiteit van Schuttevaer. En dat leidt tot onrust bij bestuur en leden.