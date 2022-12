Lecour: ‘Bij een schade kunnen we tonen wie we zijn’

Een verzekeraar die naast de schipper staat op de momenten dat die het nodig heeft. Voor makelaar in scheepsverzekeringen Lecour & Co in Antwerpen is dat niet meer dan vanzelfsprekend. In de binnenvaart in België heeft Lecour ermee zijn naam gevestigd.

Het was in 1978 dat Pierre Lecour zijn trossen uitwierp en zijn spits voorgoed afmeerde aan de kade. Hij en zijn vrouw Liliane besloten een leven aan wal te beginnen. Hoewel het varen ten einde kwam, bleef Pierre betrokken bij de binnenvaart, eerst als loods en in de vrije uren bemiddelde hij in verzekeringen. Aan dat laatste bleek onder schippers een latente behoefte en al gauw groeide het verzekeringsbedrijf van vader en moeder Lecour.

Zo kwam het dat Jean Lecour opgroeide tussen de verzekeringspapieren. De schippers die bij hen thuis over de vloer kwamen wakkerden zijn fascinatie voor de binnenvaart aan. Het lag wel enigszins voor de hand dat Jean Lecour in het bedrijf van zijn ouders stapte.

Vanaf 1996 voert Jean samen met zijn vrouw Marina de scepter over Lecour en Co en sinds drie jaar is ook hun 26-jarige dochter Joni toegetreden tot het familiebedrijf. ‘Ik heb de opleiding financiën en verzekeringen in Antwerpen gedaan’, vertelt Joni. ‘Mijn vader zei toen: “Wanneer je daar aan begint, weet dan waar het toe leidt.” Ondertussen zit ik nu een paar jaar in het bedrijf en ik vind het echt heel tof.’

Verzekeringsmakelaar Lecour kan met recht een familiebedrijf worden genoemd. ‘Voor ons is die familiaire band ook heel belangrijk’, zegt Joni erover. Naast Jean en Marina in de leiding is Jeans zus Rita medewerker of ’bediende’, zoals dat in België heet. Ook Rita’s zoon Dimitry werkt er, evenals twee niet-familieleden. ‘Maar ook zij voelen als familie’, zegt Joni.

Gevestigde naam

In de wereld van de scheepsverzekeringen in België is Lecour een gevestigde naam. Het bedrijf vertegenwoordigt een reeks grote verzekeraars, waaronder ook het Nederlandse TVM. ‘Een belangrijke partner voor ons’, aldus Joni Lecour.

Hoewel Lecour in België een vooraanstaande makelaar in scheepsverzekeringen is, wil Joni daar niet teveel de nadruk op leggen. ‘Het gaat er niet om hoe groot Lecour is in deze markt. Wat voor ons telt is de service die we kunnen bieden.’

De markt voor scheepsverzekeringen in België is de voorbije jaren nogal veranderd. Veel kantoren die deden in bemiddeling van verzekeringen voor deze sector hebben hun prioriteiten elders gelegd, zodat er een handvol partijen resteert. Het is nu een kleine, maar specifieke nichemarkt geworden. ‘De kans is nu groot dat een schipper die een verzekering wil afsluiten bij ons uitkomt’, aldus Joni.

Juist het specifieke karakter van de scheepsverzekeringen vraagt om een deskundige en servicegerichte dienstverlening, verklaart Joni. ‘Klanten hechten belang aan de aandacht die er is voor hun wensen en eisen. Het werkt nou eenmaal niet goed wanneer je de klant aleen maar een polis toestuurt en hem het verder maar laat uitzoeken. Een schip verzekeren heeft toch wat meer voeten in aarde dan het verzekeren van een auto.’

Lecour biedt overigens ook allerlei andere verzekeringsproducten aan. Belangrijk, volgens Joni, omdat een klant met een schip, zo ook geholpen kan worden met een auto- of ander verzekeringsproduct.

Ter plaatse

Een aloude wijsheid in de verzekeringsbranche is dat een klant pas weet wat hij aan zijn verzekeraar heeft, wanneer er schade is. Bij Lecour zijn ze zich sterk bewust van dat idee. ‘Heb je tien jaar lang niets, dan kun je geen oordeel over je verzekeraar vellen. Maar is er schade, dan kunnen wij laten zien wie we zijn.

‘We schieten direct in actie, ook wanneer de kantvoordeuren gesloten zijn’, aldus Joni. ‘Belt een klant op een zondag met een schroefblokkade dan wachten we echt niet met inschakelen van een duiker tot de dag erna. Dan regelen we gelijk wat er moet gebeuren.’

Bij grotere schades zoals een brand aan boord of een afgevaren stuurkot gaan de Lecours zelf ter plaatse. ‘Je moet voelen wanneer de klant dat nodig heeft. Dat zijn de belangrijkste momenten. Wanneer een schip zinkt, kun je weinig doen, maar als je laat zien dat je dan naast de klant staat, dan telt dat. Wij willen een verzekeraar zijn die er juist dan voor de schipper is.’

De ambities? ‘Laten we vooral blijven wie we zijn’, antwoordt Joni. ‘Blijven doen wat we nu doen en misschien nog ietsje beter. We willen zeker geen bedrijf zijn dat achter de mensen of de klant aanjaagt. Lecour wil een bedrijf zijn waar mensen ook gewoon welkom zijn voor een babbeltje. Waar de sfeer goed is en zeker niet te formeel.’

Volgend jaar bestaat het Antwerpse familiebedrijf 45 jaar. Joni is er trots op dat haar grootvader en grootmoeder en de twee generaties na hun van Lecour en Co een solide bedrijf met een gevestigde naam hebben gemaakt. Joni: ‘Grootvader die dit destijds heeft gestart zal heel trots naar beneden kijken.’

