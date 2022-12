Kroes Marine Projects: ‘Wij Friezen hebben van oudsher een grote liefde voor bootjes’

In de glamourwereld van de superjachten voelt Kroes Marine Projects zich als een vis in het water. Maar het bedrijf wil ook maatschappelijk wat betekenen, zegt directeur Jan Kroes. Zero-emission, groen varen en andere duurzaamheidsthema’s staan daarom nu hoog op de agenda van Kroes.

Wie in de archieven duikt om wat te weten te komen over Kroes Marine Projects (KMP) is er vrij snel mee klaar. Media hebben het engineering- en consultancybedrijf in Joure nog niet ontdekt en de onderneming voelde zelf niet zo sterk de behoefte op de trom te slaan. Hoewel het bedrijf daar met de producten die het levert en de groei die het de voorbije jaren doormaakte goede redenen voor zou hebben.

‘We hadden het ook niet echt nodig’, legt directeur Jan Kroes (49) uit. ‘We zijn gegroeid van twee naar veertig man, zonder enige marketing. We rolden voortdurend van het ene in het andere project en dat ging heel erg goed.’

Superjachtbouwers

Maar er is ook een andere reden waarom KMP wat onder de radar opereerde. De Jouster onderneming heeft veel klanten onder de superjachtbouwers, kringen waarin discretie een belangrijke voorwaarde is en geheimhouding via nda’s – non disclosure agreements – wordt vastgelegd. Kroes: ’We mogen nou eenmaal niet veel over onze projecten naar buiten brengen, omdat onze klanten dat van ons vragen.’

Maar het bedrijf heeft recent ervoor gekozen de blik wat te verbreden en het werkveld te verruimen. Jan Kroes: ‘We kiezen de laatste jaren bewust voor de engineering van onder andere werkschepen, die ook een functie in de maatschappij hebben. Dat vinden we belangrijk.’

Havenbedrijf Rotterdam

Daarnaast wordt KMP steeds vaker ingeschakeld om mee te denken over verduurzamingsvraagstukken. ‘Bedrijven schakelen ons in om daar onderzoek naar te doen. Zo heeft het Havenbedrijf Rotterdam ons gevraagd uit te zoeken hoe ze hun bestaande en nieuwe vloot richting zero-emissie kunnen brengen.’

Ook de Nederlandse Vissersbond legde bij KMP de vraag op tafel wat de juiste weg is richting verduurzaming van de garnalenvloot. Onlangs benaderde de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME) KMP om in het kader van het Green Shipping project voor de Waddenzee mee te denken over verduurzaming.

’Verduurzamen kan natuurlijk op allerlei manieren. Wij moeten hier de zin en de onzin wat scheiden’, zegt Kroes met spreekwoordelijke Friese nuchterheid. Want verduurzaming is voor veel partijen in de maritieme sector nog wat ‘mistig’, zoals Kroes het omschrijft. ‘Ik zie het als een groeimarkt voor ons.’

Persoonlijke ambitie

Het is ook Kroes’ persoonlijke ambitie om de focus niet louter te leggen op het grote geld van de superjachtbouw, maar ook sociaal-maatschappelijke plannen meer de ruimte te geven: ’Ben je jong en je start je bedrijf op, dan pak je alles aan wat op je pad komt. Wanneer je wat ouder wordt en het bedrijf heeft wat meer body en naam, dan krijg je ook oog voor andere aspecten en denk je daar wat beter over na.’

Met die body en naam zit het bij Kroes Marine Projects wel goed. Het bedrijf, dat in 2005 samen met een compagnon werd opgezet door Kroes werkt voor vrijwel alle grote jachtbouwers en groeide snel uit tot een solide bedrijf.

Het accent in het bedrijf mag dan wat verschuiven, de bouw van jachten blijft voor KMP een interessant marktgebied. ‘Toen ik begon in de jachtbouw, was een jacht van dertig meter al groot’, vertelt Kroes. ‘Nu engineeren we jachten van 120 meter. De verwachting van de werven is dat er nog veel van die schepen gebouwd zullen worden. Ook hier zien we de aandacht voor duurzaamheid toenemen. In die markt kunnen we echt pionieren.

’We vinden een superjacht nog altijd hartstikke gaaf om te doen want het zijn vaak technisch innovatieve projecten’, vervolgt Kroes. ‘De financiële middelen om de mooiste en creatiefste oplossingen te denken zijn er over het algemeen wel. Dat fantastische werk willen we ook zeker blijven doen, maar er ontstaat ook een tak van sport naast.’

Duurzame aspect

Gevraagd naar de ambities zegt Kroes: ‘We willen het duurzame aspect van de scheepsbouw uitdiepen en daarmee op een hoger niveau komen. We willen alle kennis in de markt tot ons nemen en daar leuke dingen mee doen.’

Groei in omvang is voor Kroes geen doel: ‘Ontwikkeling van ons bedrijf zoeken we in efficiënter werken en hoogwaardiger werk. We focussen op hoogwaardige engineering, de wat eenvoudiger productie-engineering die besteden we veelal uit. Wij zijn dus projectmanagers, hoogwaardige engineers en consultants.’

Kroes voelt zich daarbij gesteund door een sterke maritieme sector in Friesland, die vooral sterk is in de bouw van jachten, van sloepje tot mega-jacht. ‘Friezen hebben van oudsher nou eenmaal een grote voorliefde voor bootjes’.

