Nederlands schip valt dwars op de Main bij Würzburg

WAARSCHIJNLIJK DOOR STUURFOUT

Het Nederlandse drogeladingschip Hosta dat sinds vrijdagmiddag de Main bij Würzburg blokkeerde is zondag uit haar hachelijke positie bevrijd. Het 110-meterschip is zondagmiddag even voor drie uur door een sterke sleper losgetornd. Vanaf 16.30 uur kon de scheepvaart weer doorgang vinden, zegt de WSA.