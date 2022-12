Als het werkt: Starlink

Elon Musk

Over het satellietcommunicatie-systeem Starlink is de laatste tijd veel te doen, onder meer door het mediagenieke optreden van de Starlink-baas Elon Musk, maar ook door de oorlog in Oekraïne. Het is daar een van de weinige manieren om internetcontact met de buitenwereld te onderhouden. Maar kan Starlink ook iets betekenen voor de Nederlandse scheepvaart? Of zijn er al communicatiemiddelen genoeg?