Kapitein zat fout bij Eemslift Hendrika in zwaar weer

De kapitein van het jachttransportschip Eemslift Hendrika heeft verkeerde keuzes gemaakt, waardoor zijn schip in zwaar weer voor de Noorse kust in groot gevaar kwam. Dat is het oordeel van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart, dat hem acht weken schorsing van de vaarbevoegdheid oplegde, waarvan twee voorwaardelijk.