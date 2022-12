Download hier gratis het Schuttevaer Kerstmagazine

Download het Schuttevaer Kerstmagazine hier.

In het 108 pagina tellende Kerstmagazine staat onder andere een jaaroverzicht, de opvallendste maritieme foto’s, een quiz over het maritieme jaar en diverse puzzels.

Interviews zijn er met vader en zoon Antoon en Angelo Bosman van de Bosman Shipping Group, directeur van de haven van Harlingen Paul Pot en Martin Deymann.

Ook Zware Kees doet dit jaar een duit in het zakje met een verhaal over quarantaine aan boord, de opvallendste superjachtmomenten van 2022 worden nog eens besproken en we nemen u mee aan boord van de Pioneering Spirit, het grootste werkschip ter wereld.

Veel leesplezier!