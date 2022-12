Rijkswaterstaat ziet geen reden voor extra veiligheidsmaatregelen voor nieuwe pont Zeeburg

drukke vaarweg

Er worden op het water geen extra verkeersmaatregelen genomen voor de nieuwe veerpont die vanaf 9 januari gaat varen in de drukke monding van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen het Oostelijk Havengebied en het Zeeburgereiland in Amsterdam. Het gaat om een fiets/voetgangersveer dat per dag naar verwachting 1500 passagiers gaat overzetten.